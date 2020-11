Naboar til 22. juli-minnestad fryktar retraumatiserande terrorturisme

innenriks

Måndag starta rettssaka i Ringerike tingrett der 16 naboar har stemna staten og AUF for den planlagde 22. juli-minnestaden på Utøyakaia vis-à-vis Utøya i Hole kommune.

Mange av dei 16 naboane var med og redda ungdommar under terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011, der 69 personar, dei fleste ungdommar på sommarleiren til AUF, vart drepne. Advokaten til naboane Ole Hauge Bendiksen seier etableringa av minnestaden vil representerer ein risiko for utvikling av skade, liding og ubehag for klientane hans.

Terrorturisme

Bendiksen seier minnestaden vil ha eit omfattande og dramatisk uttrykk og bli gjenstand for «betydeleg terrortraumatisk turisttilstrauming».

– Det er poenget med minnestaden, derfor vil det vere sannsynleg at det blir ein minner på og eit risikomoment for retraumatisering, sa han i innleiingsforedraget sitt.

Minnestaden skal bestå av ei trapp og 77 tre meter høge søyler i bronse – éin for kvar av dei 77 personane som vart drepne i regjeringskvartalet og på Utøya. Lengda blir på 26 meter.

Delt nærmiljø

Bendiksen seier etableringa av minnestaden òg vil føre til negative psykososiale konsekvensar for nærmiljøet.

– Det har vorte eit nærmiljø som har vorte ganske delt, og den oppdelinga er ganske sterk, det skapar problem i eit elles sårbart lokalmiljø, sa Bendiksen.

Ifølgje utrekninga til advokaten er 86 prosent av dei som bur i ein radius på 1 kilometer rundt Utøyakaia, imot skipinga av minnestaden.

Han la til at sjølv om fleire av saksøkjarane bur lenger unna enn dette, og dermed i klassisk forstand ikkje kan definerast som naboar, så vil dei bli ramma av minnestaden.

– Vi fryktar turisttrafikken som av røynsle går rundt heile dette området, seier Bendiksen.

Naboane er ikkje imot at det blir etablert ein minnestad, men meiner den må plasserast ein annan stad.

Kan ta saka til EMD

Det er sett av ti dagar til rettssaka, og det skal førast totalt 27 vitne.

Førre veke tapte naboane ei ankesak i Borgarting lagmannsrett om å mellombels stanse bygginga av minnesmerket i påvente av resultatet av den pågåande rettssaka. Dermed kjem minnestaden etter all sannsyn til å vere ferdig bygd før ein rettskraftig dom ligg føre.

Bendiksen seier til NTB at naboane likevel meiner det er viktig og riktig å gjennomføre rettssaka.

– Det er nok av døme på at ein kan vinne fram òg etter at noko er bygd. Vinn vi fram i tingretten, er det òg mogleg å fremje eit nytt krav om mellombels åtgjerd, uttalte han til NTB fredag.

Bendiksen seier han om nødvendig er førebudd til å ta saka heilt til Den europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD).

Naboane meiner minnestaden strir både mot nabolova og Den artikkelen til europeiske menneskerettskommisjonen 8, som mellom anna omhandlar rett til respekt for privatliv, familieliv og heim.

Viktig å få ein minnestad

AUFs prosessfullmektig Pål Martin Sand seier at det for AUF, dei overlevande og pårørande no er viktig å få lagt prosessen bak seg og få etablert ein nasjonal minnestad.

Han seier AUF under rettssaka ønskjer å få fram at det dreier seg om ein minnestad som ikkje vil synast frå vegen eller frå nokon av bustadene til saksøkjarane.

– Det er gjort veldig mange tilpassingar for å ta vare på ønska til saksøkjarane, og vi meiner at etableringa av denne minnestaden i seg sjølv ikkje vil føre til psykisk skade eller meirskade. Det har vi òg fått støtte for frå dei fremste fagmiljøa innan traumepsykologi, uttalte Sand til NTB fredag.

AUF og staten vil mellom anna føre fleire psykiatrispesialistar og traumespesialistar som vitne for å underbyggje dette.

(©NPK)