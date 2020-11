Overgrep mot barn har auka under koronapandemien

innenriks

Det viser ferske tal frå Politidirektoratet, skriv Aftenposten.

– I veke 11 til 45 har det vore ein auke i talet på saker på 3,2 prosent samanlikna med same periode i 2019. For saker knytt til mishandling i nære relasjonar, er det til saman registrert 2.167 saker. Dette er ein auke på 12,5 prosent samanlikna med same periode i fjor, seier seksjonssjef Harald Bøhler i straffesaksseksjonen i Politidirektoratet.

Politidirektoratet er bekymra for at det kan vere ein auka risiko for at barn blir utsette for seksuelle overgrep under pandemien.

– Særleg gjaldt dette i starten av pandemien då skular, barnehagar og andre tenestetilbod til barn var heilt eller delvis nedstengde. I denne perioden var det òg ei auka bekymring for at barn som lever i familiar der dei blir utsette for vald og overgrep, ikkje vart fanga opp, seier han.

(©NPK)