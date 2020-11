Staten trur ikkje naboane vil få psykisk skade av 22. juli-minnestad

innenriks

Måndag starta rettssaka i Ringerike tingrett der 16 naboar har stemna staten og AUF for den planlagde 22. juli-minnestaden på Utøyakaia vis-à-vis Utøya i Hole kommune.

Mange av dei 16 naboane var med og redda ungdommar under terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011, der 69 personar, dei fleste ungdommar på sommarleiren til AUF, vart drepne. Advokaten til naboane, Ole Hauge Bendiksen, seier etableringa av minnestaden gir stor risiko for utvikling av skade, liding og ubehag for naboane.

Gammalt traume

Prosessfullmektigen til staten, advokat Anders Wilhelmsen hos Regjeringsadvokaten, seier staten ikkje er samd i at minnestaden vil føre til ny skade for naboane.

– Staten erkjenner at bygging av minnestaden kan gi ulemper, men ikkje skade, seier Wilhelmsen.

Han påpeika at naboane kan søkje erstatning for ei eventuell ulempe, men ikkje krevje at minnestaden blir stansa.

Wilhelmsen seier staten meiner at dersom det i framtida blir snakk om psykisk skade, så dreier det seg om skadar som allereie var der frå 22. juli.

Ole Hauge Bendiksen seier poenget er fare for retraumatisering.

– For å ha ein risiko for retraumatisering må vi ha eit primærtraume, som her er Utøya-traumet, sa han.

Naboane meiner minnestaden bryt både med nabolova og det som står i menneskerettskonvensjonen om retten til respekt for privatliv, familieliv og heim. Det er staten og AUF ikkje samde i.

«Terrorturisme»

Den planlagde minnestaden skal bestå av ei trapp og 77 tre meter høge søyler i bronse – éin for kvar av dei 77 personane som vart drepne i regjeringskvartalet og på Utøya. Lengda blir på 26 meter.

Bendiksen seier minnestaden får eit omfattande og dramatisk uttrykk, og at naboane fryktar at minnestaden vil føre til «betydelig terrortraumatisk turisttilstrømming».

Bendiksen seier etableringa av minnestaden også vil ha negative psykososiale konsekvensar for nærmiljøet og skildra eit svært delt og sårbart nærmiljø prega av harde ordvekslingar og vonde kjensler.

Naboane er også svært skeptiske til medverknaden i prosessen, som dei ikkje meiner har vore reell.

Dei er frustrerte over å ikkje ha fått lov til å sitje i gruppa som har greidd ut minnestaden, og meiner ei alternativ plassering på rasteplassen Utsikten ved E16, ikkje har vore greidd ut.

– Det vart raskt klart at ein ikkje ønskte nokon diskusjon eller medverknad om lokasjon, sa Bendiksen i retten.

Wilhelmsen seier rasteplassen ikkje er aktuell, både fordi støttegruppa er sterkt imot denne plasseringa, og fordi det er store kostnader og praktiske utfordringar knytte til å lage ei fungerande trafikkløysing der.

Til Menneskerettsdomstolen?

Det er sett av ti dagar til rettssaka, og det skal førast totalt 27 vitne.

Førre veke tapte naboane ei ankesak i Borgarting lagmannsrett om å mellombels få stoppa bygginga av minnesmerket i påvente av resultatet i den aktuelle rettssaka. Dermed kjem minnestaden mest sannsynleg til å vere ferdig bygd før det ligg føre ein rettskraftig dom.

Bendiksen seier til NTB at naboane likevel meiner det er viktig og rett å gjennomføre rettssaka, og at han om nødvendig er klar til å ta saka heilt til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Fakta om striden om minnestaden ved Utøya

Måndag starta rettssaka der 16 naboar har saksøkt staten og AUF for den planlagde minnestaden etter 22. juli-angrepa ved Utøyakaia. Konflikten om minnestaden har gått føre seg i mange år.

* 77 menneske vart drepne i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

* Framleis manglar Noreg eit nasjonalt minnesmerke ved Utøya.

* I regjeringskvartalet er det oppretta eit mellombels minnesmerke. Det er planlagt eit permanent minnesmerke når det nye regjeringskvartalet står ferdig.

* Regjeringa vedtok i 2013 at minnestaden i tilknyting til Utøya skulle liggje på Sørbråten, på ein odde 450 meter nord for Utøya.

* I 2014 vann den svenske kunstnaren Jonas Dahlberg konkurransen om å forme ut minnestaden med forslaget sitt «Memory Wound», som mellom anna innebar å dele ein odde i to.

* Forslaget førte til kraftige protestar, og ei rekkje naboar tok ut stemning mot staten i 2016 for å få flytta minnestaden.

* I 2017 tilbaud AUF staten å bruke tomta deira på Utøyakaia vis-à-vis Utøya i eit forsøk på å løyse konflikten rundt Sørbråten.

* Mange av naboane reagerte sterkt også på dette forslaget. Dei ønskte at minnestaden skulle liggje på «Utsikten», ein rasteplass mellom E16 og Utøyakaia. Men naboane og nærmiljøet er splitta. Ei anna gruppe naboar ønskjer minnestaden på Utøyakaia velkommen.

* I mai i år varsla 20 naboar at dei ville saksøkje Hole kommune for å få stoppa oppføringa. Dette vart seinare endra til at 16 naboar saksøkte AUF og staten for å få stoppa oppføringa.

* 3. august i år starta arbeida på Utøyakaia. Minnestaden skal bestå av ei trapp og 77 tre meter høge søyler i bronse – éin for kvar av dei 77 personane som vart drepne i regjeringskvartalet og på Utøya. Lengda blir på 26 meter. Det blir òg laga betre innkøyringsvegar, fleire parkeringsplassar og toalettfasilitetar for å kunne ta imot mange besøkjande.

* Arbeidet vart stoppa i september, då Ringerike tingrett gav naboane rett i kravet deira om mellombels åtgjerd – at arbeidet ikkje kunne halde fram før ei endeleg rettsavgjerd var klar.

* 25. november gav Borgarting lagmannsrett AUF og staten rett til å halde fram bygginga. Det gjer at minnestaden kan stå ferdig innan tiårsmarkeringa for terrorangrepa neste sommar.

* 30. november starta rettssaka for å få ei endeleg avklaring på den langvarige konflikten. Det er sett av ti dagar til rettsbehandlinga.

* Minnestaden kan føre til retraumatisering blant naboane, ifølgje advokaten deira, Ole Hauge Bendiksen.

* AUF seier at Utøyakaia blir ein verdig, dempa og fin minnestad, som er heilt nødvendig for alle som vart ramma av terrorangrepet. Dei nektar for at minnestaden vil føre til psykisk meirskade.

* Minnestaden er rekna til å koste 300 millionar kroner, som det allereie er skrive kontraktar for. Den øvre kostnadsramma er på 500 millionar kroner.

* Det er 3RW arkitekter som har fått i oppdrag frå Statsbygg både å forme ut den mellombelse minnestaden i regjeringskvartalet og minnestaden på Utøyakaia.

(©NPK)