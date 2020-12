Eirik Mosveen går frå VG til Avisa Oslo

innenriks

Mosveen kjem frå stillinga som politisk reporter i VG, der han har vore tilsett sidan 1995.

Det opplyser Amedia i ei pressemelding fredag. Avisa Oslo er den nye nettavisa i hovudstaden.

– Eirik er ein merittert politisk reporter, analytikar og kommentator, som vil gi den nye avisa tyngd og ein tydeleg profil, seier ansvarleg redaktør Magne Storedal i ein kommentar.

I VG har Mosveen forutan å vere reporter vore korrespondent i USA, kommentator og nyheitsleiar for den politiske redaksjonen. Han vann SKUP-prisen for 2019 saman med kollegaer i VG for avsløringane om konsekvensane av samhandlingsreforma i helsevesenet.

– Sjølvsagt ville eg vere med på dette, seier Mosveen.

– Dette er ei seriøs satsing frå Amedia. Alle som kjenner meg berre litt, forstår kor stor tru eg har på Avisa Oslo når eg frivillig forlèt mitt kjære VG, seier Mosveen.

