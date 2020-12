Noreg ville hange etter i vaksinasjonen om vi gjorde som Storbritannia

innenriks

Onsdag vart det kjent at Storbritannia har godkjent koronavaksinen til selskapa Pfizer og Biontech, og at vaksinasjonen vil starte neste veke.

Helseminister Bent Høie (H) seier at Noreg kunne teke ei nasjonal avgjerd som Storbritannia, men at Noreg då truleg ikkje ville fått vaksinen noko tidlegare enn når vi følgjer same løp som EU.

– Noreg er eit veldig lite land, og det betyr at vi neppe ville vorte prioriterte i ein sånn samanheng. Vi ville sannsynlegvis vorte hengande etter resten av Europa i vaksinasjonsarbeidet.

