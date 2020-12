Regjeringa varslar tøffare klimakrav til sjøs

innenriks

Dei same krava kjem i nye anbod for hurtigbåtar i 2025, kjem det fram av stortingsmeldinga til regjeringa om maritim politikk fredag.

I tillegg vil regjeringa greie ut klimakrav i offentlege innkjøp av sjøtransporttenester med sikte på innføring frå 2023.

Å kutte utslepp krev både nyskaping og pengar. Regjeringa har derfor auka rammetilskotet til fylkeskommunane og øyremerkt midlar under klimasatsordninga, slik at null- og lågutsleppsløysingar kan prioriterast.

Samtidig tek regjeringa sikte på å innføre krav om låg- og nullutsleppsløysingar for servicefartøy i havbruksnæringa. Kravet skal fasast inn trinnvis frå 2024, der forholda ligg til rette for det.

For offshorefartøy vil regjeringa komme tilbake til Stortinget i 2021 med ein plan for korleis vedtaket om null- og lågutsleppsløysingar for offshorefartøyer i petroleumsproduksjon blir følgd opp.

Norsk maritim næring skapte i 2018 verdiar fór om lag 89 milliardar kroner og sysselsette rundt 84.000 personar fordelte over heile landet.

(©NPK)