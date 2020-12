Utval vil ha breiband, betre veg og billegare flybillettar for å gjere bygdene meir attraktive

innenriks

Det hastar med å setje i verk tiltak for å lokke unge til distriktskommunane, meiner tidlegare Høgre-statsråd Victor Norman.

Forgubbinga i grisgrendte strøk har allereie komme så langt at utviklinga er «frykteleg deprimerande» og «ein tragedie». Norman fryktar eit todelt Noreg.

– Vi risikerer å få eit Distrikts-Noreg som liknar på ein gamleheim og eit urbant Noreg som dominerer samfunnsutviklinga og samfunnsdebatten, seier han.

Frå gamleheim til kyrkjegard

Norman har leidd eit regjeringsoppnemnt utval som har sett på demografiutviklinga i distrikta, og fredag vart rapporten deira overlevert til distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Heilt sidan 1500-talet har folk flytta frå bygdene til byane. I alle år har ein jobba for å bremse flyttestraumen, og no har han stoppa opp. Tilsynelatande positivt, men det er det ikkje, påpeikar Norman.

– Det kan sjå ut som befolkninga stabiliserer seg, men det er berre fordi dei som er igjen, er i ferd med å bli veldig gamle, seier han.

Norman meiner Noreg har ti–tjue år på å hindre at distriktskommunane går frå å vere «ein gamleheim til å bli ein kyrkjegard». Det er mogleg å stabilisere folketalet og gjere utkantstrøk meir attraktive for unge, men det vil krevje innsats på ei rekkje område, som samferdsel, helse- og omsorg, utdanning, næringsliv og bustadpolitikk.

– Må utvikle særpreg

Utviklinga viser ein massiv reduksjon i aldersgruppa under 55 år i dei minst sentrale og middels sentrale kommunane, til dømes småbyar. Samtidig vil gruppa over 80 år auke sterkt i åra som kjem forhold til folketalet. Utvalet påpeikar:

* Ein må finne nasjonale løysingar for å sikre at eldre i distrikta får eit like godt tenestetilbod som eldre i sentrale strøk. Det inneber òg innovasjon og digitale løysingar.

* Kommunane må bidra med nytenking og lokal tilpassing og samarbeid i val av løysingar.

Samtidig må det satsast på distrikta for å gjere dei til ein spennande stad å bu og arbeide.

– Det er ikkje nok at distrikta blir ein litt dårleg kopi av Oslo eller Bergen. Dei må utvikle sitt eige særpreg, siger Norman.

Breiband, veg og bustad

Utvalet foreslår ei rekkje konkrete tiltak for å få til dette:

* Infrastruktur: Breiband overalt, betre veg mellom tunnelane, ferjer som eit del av vegnettet og betre og billegare flyreiser.

* Utdanning: Høgare utdanning må sørgje for lokale, fleksible tilbod. Praksisplassar for helsefagstudentar.

* Bustader: Tiltak mot andrehandsfelle: Mange får lite igjen for å selje bustaden sin. Det får innlåsande effekt for unge som gjer at dei vegrar seg for å flytte til distrikt, samtidig er det mange einebustader som er lite eigna som bustad for eldre. Utvalet vil at Husbanken skal ta meir ansvar.

* Ei forsøkspakke med diverse tiltak som gratis barnehage/SFO, avgrensa førarkort for 16-åringar, skattefritak for utleigebustader, saneringsstøtte «for å bli kvitt noko av skrammelet» og desentraliserte einingar i statleg verksemd.

Tre utval

Norman understrekar at utvalet ikkje har ei uttømmande liste for korleis ein skal løyse problemet, men at nytenking og eit breitt ordskifte er nødvendig.

Distriktsministeren er samd i at skildringa er skremmande og at distriktspolitikken må leggjast om. I lang tid har det handla om å snu flyttestraum og skape arbeidsplassar, men det er ikkje lenger nok, vedgår ho.

– Det er på tide å sjå på det distriktspolitiske med litt andre auge enn ein har gjort gjennom mange, mange tiår, seier Linda Hofstad Helleland (H).

Regjeringa har sett ned tre utval for å sjå på ulike sider av distriktspolitikken: næring, demografi og ungdom. Næringsutvalet, som nyleg la fram rapporten sin, ønskte fleire statlege jobbar og meir verdiskaping lokalt. Ungdommens distriktspanel legg fram rapporten sin til våren.

(©NPK)