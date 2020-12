Dommen i Bertheussen-saka kjem 15. januar

innenriks

Det var tidlegare kjent at domsavseiinga var utsett til etter jul, og no melder Dagbladet at datoen er sett til fredag 15. januar.

Etter å ha administrert saka sidan 8. september, kunne tingrettsdommar Yngvild Thue 23. oktober setje sluttstrek for hovudforhandlinga i Oslo tingrett.

I over 20 dagar i sal 250 beskreiv aktørane i retten sjølv saka som både ekstraordinær og svært spesiell. Partane stod stegla mot kvarandre under heile saksgangen.

Angrep på demokratiet

Bertheussen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom eldspåsetjing, skadeverk og truslar mot leiande politikarar, blant dei sambuaren sin, dåverande justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), mot dåverande samfunnstryggleiksminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og mot stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Paragraf 115 i straffelova skal verne verksemda til statsorgana som regjeringa, Stortinget og Riksretten. Den har ei strafferamme på ti år. Med dei andre punkta i tiltalen er den øvre strafferamma i saka på 16 års fengsel, men det har aldri vore snakka om ein påstand i nærleiken av dette.

Då aktor Frederik Ranke la ned påstanden til påtalemakta 22. oktober i fjor, lydde han på to års fengsel utan vilkår.

Nye brev

Både under hovudforhandlinga og etter at ho vart avslutta har det dukka opp ytterlegare to brev som blir knytte til saka.

15. oktober fekk Politiets tryggingsteneste (PST) oversendt eit brev i saka, likt dei fem tidlegare som politiet meiner inneheld opplysningar berre ein gjerningsperson kan vite.

Brevet vart oversendt påtalemakta frå NRK. Det er lagt til som ein del av grunnlaget i saka.

Persille

Rundt ein månad seinare vart det kjende at Christian og Ingvil Smines Tybring-Gjedde, som er fornærma i rettssaka, har fått eit nytt brev. Ifølgje NRK inneheldt brevet persille.

I retten sa Tybring-Gjedde om det første brevet ho og ektemannen fekk at ho vart opprørt, sint og redd, men reagerte på at Bertheussen ikkje lét til å vere nemneverdig påverka.

– Eg er ikkje noko persilleblad som Tybring-Gjedde, sa Bertheussen då ho forklarte seg i retten.

Ho har heile tida nekta for å ha noko å gjere med trusselbreva.

