Elvestuen glefsar mot «rovdyrfiendtleg» Ap

innenriks

Ola Elvestuen, Venstres tidlegare klima- og miljøminister, meiner Arbeidarpartiet no har vorte eit rovdyrfiendtleg parti på linje med Senterpartiet og Framstegspartiet.

– Dette riv i filler rovviltforliket frå 2011 og det fleirtalet dei sjølv har vore med på seinare, seier stortingspolitikaren til NTB.

Venstre-toppen meiner fleirtalet som no avteiknar seg, endrar heile praksisen som er etablert i ulvepolitikken.

– Dette bryt med Bern-konvensjonen, der vi har ei eiga forplikting, og det bryt med avtalen vi har med Sverige. Og det er dyreetisk heilt forkasteleg, seier Elvestuen og utdjupar:

– Det dei opnar for, er at dyr som tilfeldig går utanfor ulvesona, skal kunne skytast.

«Stoppe utviding»

Aps Runar Sjåstad stadfesta overfor NTB søndag at partiet måndag vil stemme for eit forslag frå Sp og Frp viss Aps eige forslag ikkje får fleirtal. I Sp/Frp-forslaget blir regjeringa beden om å «stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse».

«Med midlertidig utvidelse forstås vernesoner/buffersoner som verner et avgrenset område i beiteprioritert område utenfor ulvesonen der det vanligvis kan utøves lisensfelling», heiter det.

Det blir presisert at «eksisterende utvidelse av sonen oppheves fra og med 15. desember 2020».

– I dette tilfellet peikar vi på at i jakta som er påbyrja, ønskjer vi ikkje ei såkalla buffersone utover ulvesona. Vi ønskjer ikkje at ein utelukkar definerte område utanfor ulvesona, seier Sjåstad til NTB.

– Dette betyr heilt tydeleg at den fastsette fellingskvoten skal kunne gjennomførast på alt areal utanfor den fast definerte ulvesona.

Hastebehandling

Venstres Ola Elvestuen meiner saka aldri skulle vore hastebehandla, noko han beskriv som uforsvarleg.

– Det er ingen dyr på beite no midt på vinteren. Dette har så store konsekvensar at det skulle vore komitébehandling og utsegner frå fagmiljøa, seier han.

Elvestuen går i rette med påstanden frå fleirtalspartia om at det er snakk om å utvide ulvesona. Det er heilt vanleg at enkeltdyr frå flokkar som held til innanfor sona, går ut av ho – og omvendt, påpeikar han.

– Derfor treng du denne buffersona. Slik vart det gjort i fjor, og slik har det vorte gjort tidlegare. Fleirtalet overstyrer ei semje i forvaltninga mellom departementet og rovviltnemndene. Det er ei detaljstyring som nesten er umogleg å forhalde seg til, seier Elvestuen.

Kan bli flytta

Den finsk-russiske ulven som har skapt flokane, blir beskriven som genetisk viktig for ulvestammen og kan på sikt betre tilstanden for den sørskandinaviske bestanden. Problemet er at han har vandra utanfor ulvesona.

Fleire gonger tidlegare har ulven vorte flytta, noko klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) opnar for også no.

– Eg ser problemstillinga når du får ei fast reviretablering, med potensial for ei såkalla fast buffersone. Det er grunnen til at eg har fått ei oppmoding og vurderer mogleg flytting av dei ulvane det her er snakk om, sa han i Stortinget fredag.

