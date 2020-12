Juletoga blir fylte opp

innenriks

Førre veke gjekk statsminister Erna Solberg (H) og regjeringa ut og sa at det å reise heim til jul, kan sjåast på som ei nødvendig reise.

Det har utløyst eit rush av bookingar hos togselskapa.

Vy opplyser no at det byrjar å bli stort press på togavgangane på Bergensbanen den 22. og 23. desember.

– Det vi ser, er at det er veldig mange som planlegg å reise til hyttene sine, seier kommunikasjonssjefen i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, til NTB.

– Så det er stort trykk opp til Geilo, men mindre trykk motsett veg.

Utselt mellom Oslo og Trondheim

På toga mellom Oslo og Trondheim er det allereie fullt meir eller mindre heile dagen 22. desember, melder SJ.

Samtidig blir toga fylte raskt opp 23. desember og frå 18. til 21. desember. SJ reknar med at mange av desse avgangane kjem til å bli heilt utselde.

Også Go-Ahead har sett ein auke i talet på bookingar etter pressekonferansen til regjeringa førre veke. Men på Sørlandsbanen er det framleis ledig kapasitet.

– Sjølv om vi kan oppleve nærare jul at vi får utselde tog, så trur vi at vi skal få alle heim til jul, seier pressekontakt Dag Brekkan til NTB.

Han seier presset er størst mellom Oslo og Kristiansand.

– Vi har ikkje nokon tog som er heilt stappfulle enno. Men det vil bli meir og meir for kvar dag som går.

Ekstrakapasitet

På Bergensbanen har Vy sett opp 8.500 ekstrasete i juletida. Men desse billettane er allereie lagt ut for sal, og meir enn dette får ikkje selskapet til, ifølgje Lundeby.

– Så viss det står at du ikkje kan reise med det toget, så er det fordi det er så booka at det ikkje smittevernmessig kan seljast fleire billettar der.

Smittevernreglane betyr at viss ein kjøper ein einskildbillett, så får ein eit dobbeltsete åleine. Bestiller ein som gruppe i kohort, kan ein sitje tettare.

SJ har framleis moglegheit til å auke kapasiteten mellom Oslo og Trondheim.

– Viss det blir veldig fullt, må vi eventuelt vurdere å setje opp nokre fleire vogner. Men vi kan ikkje setje opp fleire avgangar. Det har vi ikkje ruteleiger til, seier kommersiell direktør Lena Angela Nesteby til NTB.

Ho fryktar at mange ikkje tenkjer over at toga kan bli utselde.

– Men det kan dei altså bli i år.

