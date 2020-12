Norwegian fekk konkursvern i Irland

innenriks

Ingen långivarar kan no slå selskapet konkurs på fleire månader, skriv nettavisa.

Høyringa starta i The Hight court i Dublin litt etter klokka 12 norsk tid måndag. Ved 17-tida var rettsavgjerda klar. 20 kreditorar var representerte av ulike advokatar i rettsmøtet, som føregjekk digitalt.

Det var i november at Norwegian søkte om vern for dei to dotterselskapa Artic Aviation Asset (AAA) og Norwegian Air International (NAI). AAA eig alle flya til Norwegian.

Håpar å komme seg gjennom krisa

Konsernsjef Jacob Schram har tidlegare uttrykt håp om at eit konkursvern kan redde det kriseramma selskapet.

– Dette er ein kompleks prosess, og mykje kan skje. Men vi har god tru på at vi skal komme gjennom dette, sa Schram på ein hasteinnkalla pressekonferanse 18. november.

Konkursvernet vil no gi Norwegian eit pusterom på opptil fem månader, som skal brukast til ei finansiell overhaling der selskapet håpar å kunne kvitte seg med delar av gjelda, mellom anna gjennom å tilpasse flåtestorleiken.

Framleis pengar på bok

Finansdirektør Geir Karlsen har tidlegare uttalt at Norwegian har tilstrekkeleg likviditet til å komme gjennom denne prosessen. Selskapet har framleis rundt 3 milliardar kroner på bok.

– Så får vi sjå kva kapitalbehovet blir når vi kjem ut av denne prosessen. Vi har fullt fokus på restruktureringa for å kunne komme ut i andre enden som eit investerbart selskap, sa Karlsen i november.

Norwegian har hatt eit krevjande år, og i november fall passasjertalet med heile 95 prosent. Fyllingsgrada for dei få flya som var i trafikk, var på 44,4 prosent – ein reduksjon på 39 prosentpoeng.

Førre veke lanserte selskapet ein ny kriseplan der dei ber aksjonærane om fullmakt til å hente inn 4 milliardar kroner.