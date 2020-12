Ny riksveg gir milliardrekning til bilistane i Innlandet

innenriks

Måndag blir prosjektet riksveg 4 Roa-Gran, inkludert Jaren-Amundrud/Almenningsdelet-Lygnebakken, vedteke i Stortinget.

Av innstillinga frå Stortingets transportkomité kjem det fram at det er ein samla komité som står bak tilrådinga.

Kostnadsramma for prosjektet er 2,18 milliardar kroner, og prosjektet skal finansierast med 1,3 milliardar kroner i bompengar.

– Mjølkeku

Framstegspartiets bompengegeneral Bård Hoksrud må motvillig erkjenne at partiet er med på å sende ei ny milliardrekning til bilistane, denne gongen på Hadeland i Innlandet nord for Oslo.

Frp har fremja eit eige forslag om statleg fullfinansiering av prosjektet, men støttar subsidiært tilrådinga frå heile komiteen for å få sett i gang vegprosjektet.

– Frp er veldig tydeleg på at vi meiner bompengar er ein ekstraskatt, og at veg bør finansierast på same måte som helse, skule og andre ting. Men dette har vorte ei mjølkeku som dei andre partia synest det er heilt greitt å bruke, seier Hoksrud til NTB.

Kuttar i 2021

Framstegspartiet har ved fleire korsvegar fått kutta bompengebelastinga for norske bilistar, seinast i budsjettavtalen som nyleg vart klar for 2021.

Der fekk partiet pussa på 670 millionar kroner til bompengekutt, noko som betyr at det totalt sett er sett av over 2 milliardar kroner til dette formålet utanfor byområda neste år.

I budsjettavtalen låg sju konkrete prosjekt inne med kutt på totalt 1,2 milliardar kroner.

Samtidig låg bompengereduksjonar inne i omkring 40 prosjekt allereie i budsjettforslaget frå regjeringa i oktober.

Nye rekordar

Like fullt har bompengebelastninga for norske bilistar auka år for år, også med borgarleg styre sidan 2013.

I koronaåret 2020 blir det betalt inn rundt 12,3 milliardar kroner i bompengar, anslår Samferdselsdepartementet. Det er i så fall ny rekord for ellevte år på rad.

I budsjettforslaget frå regjeringa for 2021 kom det fram at det òg i fjor vart sett ny rekord i innbetalte bompengar. I 2019 vart det betalt inn totalt 12,1 milliardar.

Den attståande bompengegjelda var ved utgangen av 2019 på totalt 62 milliardar kroner.

