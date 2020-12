Oslo Børs starta veka i minus

innenriks

Både DNB og Norwegian var på framsidene til media måndag. For DNB kom nyheita om at Finanstilsynet varsla at banken kan få eit gebyr på 400 millionar. Årsaka er det tilsynet meiner er mangelfull etterleving av kvitvaskingslova.

DNB-aksjen fall 0,4 prosent måndag.

Norwegian møtte måndag i retten i Irland for å få svaret på om dotterselskapa får konkursvern. Då børsen stengde dørene måndag hadde det framleis ikkje komme noka avgjerd – og Norwegian-aksjen steig 3,11 prosent.

Like etter klokka 17 melde E24 at Norwegians dotterselskap får konkursvern. Dermed blir òg det norske morselskapet verna.

Av andre tunge aktørar på Oslo Børs fall Equinor 1,69 prosent, medan Aker BP og Hydro sokk høvesvis 0,24 og 0,05 prosent. Yara gjekk derimot opp med 2,17 prosent.

Oljeprisen låg ved børsslutt på 49,01 dollar for eit fat nordsjøolje, noko som var opp 0,08 prosent.

(©NPK)