innenriks

Det var NRK som først melde om utsetjinga.

Måndag førre veke starta rettssaka der 16 naboar har saksøkt staten og AUF for den planlagde minnestaden etter 22. juli-angrepa ved Utøyakaia. Konflikten om minnestaden har gått føre seg i mange år.

Advokaten til naboane Ole Hauge Bendiksen stadfestar overfor NTB at rettssaka er utsett. Han opplyser at rettssaka vil byrje igjen i starten av januar, men at tidspunktet ikkje er avklart enno.

