Rundt 720 i karantene i Hadsel og Andøy

innenriks

Skular har vorte stengde, og kommunane driv no med omfattande massetesting av befolkninga, skriv NRK.

Dei siste dagane har rundt 200 personar vorte testa, og dette vil halde fram dei neste dagane. Hadsel kommune seier dei ikkje har kontroll på situasjonen.

– All den tid det framleis er nye nærkontaktar som ikkje er i karantene, og vi har 70 som blir testa i dag, så kan vi ikkje seie det, nei. Men vi er på riktig veg, seier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel.

Hadsel kommune har rundt 8.000 innbyggjarar. Smitteutbrotet har spreidd seg frå Hadsel vidare til nabokommunen Andøy, der det bur 5.000 menneske.

– Det viser kor lett smitten kan spreie seg over eit stort område om ein ikkje er forsiktig, seier Bleidvin.

– Hovudmistanken vår er at smitten vart teken med frå Sør-Noreg, men det er ikkje mogleg å få påvist dette no, sidan det er såpass lang tid sidan. Det som er roande, er at det ikkje er noko villsmitte, seier kommuneoverlegen.

