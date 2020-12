Skulane i Oslo og Bergen skundar ikkje fram juleferien

innenriks

Medan Vestland fylkeskommune har bestemt at dei vidaregåande skulane i fylket skal ha heimeskule 21. og 22. desember, vil dette ikkje gjelde for grunnskulen.

Det bestemde Bergen kommune måndag, skriv Bergensavisen.

– Smittetala har gått kraftig ned dei siste vekene, og det er no lite smitte på skulane våre. Når smittesituasjonen tillèt det, er det viktig at vi sikrar elevane eit best mogleg opplæringstilbod, seier rådgivaren til skulebyråd Endre Tvinnereim til avisa.

Ikkje fått råd

Heller ikkje i Oslo blir det nokon heimeskule før jul, men der startar i juleferien uansett allereie den 18. desember.

Skulebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) seier ho er klar over at smittespreiinga i skulane den siste veka før jul vil ha stor betydning for moglegheita til mange familiar til å samle seg i jula, men peikar samtidig på at smittetala for Oslo er på veg ned.

– Debatten om eventuell heimeundervisning siste veka før jul vart reist då smittetala var på veg opp. No ser vi at dei strenge smittetiltaka har verka, og vi har ikkje fått helsefaglege råd om at alle elevane bør haldast heime siste veka før jul, seier ho.

Andre kommunar rundt Oslo vurderer no situasjonen.

Vurderer situasjonen

I enkelte kommunar, som Bærum og Nordre Follo, er 22. desember sett som siste skuledag før jul.

I Bærum skal skuleleiinga tysdag bestemme om skulane skal ta juleferie frå den 18. i staden, opplyser kommunen til NTB.

Også Drammen kommune hadde i utgangspunktet 22. desember som siste skuledag, men 1. desember vedtok kommunen å skunde fram juleferien til 18. desember.

Nordre Follo har allereie bestemt at elevar på barnetrinnet kan søkje kontaktlæraren sin om permisjon 21. og 22. for å kunne ta sjølvpålagd karantene. I ungdomsskulen blir det gjennomført digital undervisning desse to dagane, og ingen elevar vil vere på skulen, opplyser kommunen.

Lillestrøm kommune har som Oslo 18. desember som siste skuledag før jul.

