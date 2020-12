Tilsyn meiner skattemeldinga bryt krav til universell utforming

innenriks

Det meiner Tilsynet for universell utforming av IKT. Dei har testa lesing, utfylling og innlevering av skattemeldinga, og avdekt to avvik.

Tilsynet har funne feil som gjeld skjema og koding og meiner at etaten ikkje sikrar at skattemeldinga er mogleg å bruke for alle.

Kontrollen avdekte brot på 6 av 19 krav som vart testa. Skatteetaten har fått pålegg om retting, og skal rette avvika innan 1. mars 2021. Dersom avvika ikkje er retta innan denne datoen, vil Skatteetaten få tvangsmulkt i form av dagbøter.

Skatteetaten seier dei vil gjere dei nødvendige endringane som digitaliseringsdirektoratet har påpeika innan fristen.

– Skatteetaten er svært oppteken av at tenestene våre skal vere universelt utforma og tilgjengeleg i tråd med regelverket. Skattemeldinga skal kunne lesast, bli fylt inn og leverast av alle innbyggjarar som har inntekt eller formue, så vi er svært opptekne av at alle skal kunne fylle ho ut. Det er viktig at det blir gjennomført slike tilsyn av universell utforming. Det bidreg til at vi stadig får betre løysingar for alle, seier divisjonsdirektør for brukardialog i Skatteetaten Marta Johanne Gjengedal.

(©NPK)