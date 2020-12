Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i fiskeindustrien

innenriks

I desse dagar reiser mange utanlandske gjestearbeidarar til Nord-Noreg for å jobbe med vinterfisket. Meir enn 3.000 utanlandske arbeidarar reiser normalt til Lofoten og Vesterålen, i tillegg til delar av Troms og Finnmark.

Dei fleste gjestearbeidarane kjem frå land med eit vesentleg større smittetrykk enn i Noreg og til små stader med liten kapasitet til å handtere store smitteutbrot.

Arbeidstilsynet varslar derfor at dei gjennom informasjon og tilsyn skal sjå til at smittevernet blir teke vare på i fiskeindustrien.

– Mykje står på spel for småsamfunna. Eit smitteutbrot vil få store konsekvensar for dei enkelte arbeidstakarane og verksemdene, og også for lokalsamfunna som er heilt avhengige av vinterfisket, seier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Ho seier arbeidsgivarane mellom anna må sørgje for at innreisekarantenen blir overhalden, at innkvarteringa er forsvarleg og at arbeidet blir planlagt slik at ikkje for mange arbeidstakarar er til stades samtidig.

– Ved å kontakte verksemdene før fisket er i gang, håpar vi det blir sett i verk gode rutinar for å redusere smitterisikoen på kvar enkelt arbeidsplass, seier Vollheim.

