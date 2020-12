DN: FN-ambassadør Mona Juul seier ho ikkje visste om forbindelsane mellom ektemannen og Epstein

innenriks

Ektemannen Terje Rød-Larsen gjekk av som president i tankesmia International Peace Institute (IPI) i slutten av oktober, etter å ha fått sterk kritikk frå sin eigen styreleiar for både eit privat lån frå Epstein og for at tankesmia fekk pengar frå Epstein i fleire år.

– Eg har ikkje hatt noko kjennskap til økonomiske forhold mellom Epstein, IPI eller mannen min. Eg viser til det mannen min har sagt til IPIs styre, at det var ei alvorleg feilvurdering å ta opp eit personleg lån frå Epstein. Eg kunne ikkje ha vore meir samd, skriv ho i ein e-post til Dagens Næringsliv.

Epstein vart funnen død i ei fengselscelle i New York i august. Han var sikta for menneskehandel og overgrep mot fleire unge jenter og kvinner.

