Eriksen Søreide trur på auka samarbeid med Biden

– Sjølv om vi kan forvente stor grad av kontinuitet i mange spørsmål av betydning for oss, kan presidentskiftet på somme område gi rom for auka samarbeid med USA, til dømes knytt til globale klimaspørsmål og global helse, sa Eriksen Søreide då ho tysdag gjorde greie for Stortinget om prioriteringane regjeringa vil gjere når Noreg tek sete i FNs tryggingsråd neste år.

Ifølgje utanriksministeren førar både koronapandemien, økonomiske utfordringar og politisk polarisering til at Biden truleg må bruke mykje tid på innanrikspolitikk framover.

– Men vi ser dei signala som den påtroppande presidenten har gitt, mellom anna når det gjeld Parisavtalen, som kan opne moglegheiter for meir samarbeid, utdjupar ho overfor NTB.

Press frå stormaktene

I forklaringa trekte Eriksen Søreide òg fram rivaliseringa mellom stormaktene og korleis Kina har fylt tomrommet etter eit USA som under president Donald Trump har trekt seg tilbake frå verdsscena.

SVs leiar Audun Lysbakken ville ha svar på korleis Noreg skal handtere press frå amerikansk side, og om Noreg vil «tørre å meine noko anna» enn USA i FNs tryggingsråd.

Det tør Noreg, forsikrar Eriksen Søreide, som viser til atomavtalen med Iran, handelspolitikken og klimapolitikken som saker der Noreg har markert klar usemje med Det kvite hus.

– Vi har eit veldig tett og godt samarbeid med USA som vår næraste allierte, men vi markerer òg tydeleg usemje der vi er politisk usamde. Det toler forholdet vårt veldig godt, seier ho og stemplar SVs kritikk som utdatert.

Klima og tryggleik

Utanriksministeren brukte òg forklaringa til å fortelje om korleis Noreg vil prøve å få klimasaka inn på dagsordenen til Tryggingsrådet.

– Klima og konflikt heng saman, og klimaendringar forsterkar ofte underliggjande konfliktar, sa Eriksen Søreide.

– I tryggingspolitikken er klimaendringane allereie i dag anerkjende som «trusselmultiplikatorar». Vi vil bidra til at faktabasert informasjon om korleis klimaendringane er relevante for konflikt i det einskilde landet, blir ein del av premissgrunnlaget for avgjerdene i rådet, sa ho.

Forskingssamarbeid

Eriksen Søreide poengterer at ikkje alle medlemmene i rådet anerkjenner at det finst ein samanheng mellom klima og tryggleik. Derfor vil Noreg òg jobbe for større aksept for dette, i samarbeid med norske NUPI, svenske SIPRI og tyske fagmiljø.

– Gjennom dette vil vi òg bidra til å byggje opp kompetanse og ekspertise på dette området i Norden, seier ho.

Innsatsen skal bidra til større aksept for den trusselen klima medfører for internasjonal fred og tryggleik, og få han anerkjend i arbeidet til Tryggingsrådet, utdjupar ho.

Noreg er valt inn som medlem i Tryggingsrådet for perioden 2021–2022.

