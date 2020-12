Færre konkursar under pandemien enn i 2019

innenriks

Medan det var om lag 3.240 konkursar i Noreg per november 2020, var det 3.700 på same tid i 2019, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

Inntil no har i gjennomsnitt 67 føretak gått konkurs per veke i år. Dette talet er lågare enn i fjor, då 77 føretak gjekk konkurs i veka frå januar til november.

Samtidig er det større føretak som har gått konkurs i 2020 enn i 2019. Tala for 2020 viser at konkursane har ramma om lag 18.300 tilsette. Tilsvarande hadde 16.000 tilsette vorte ramma av konkursar per november 2019.

Samanlagt har konkursane i 2020 hatt ei omsetning på 25,6 milliardar kroner gjennom året, mot 18 milliardar i 2019.

(©NPK)