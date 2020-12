Koronatala stig – men trenden er nedovergåande

innenriks

Men Folkehelseinstituttet (FHI) er førebels ikkje bekymra.

– Over tid viser smittetala ein jamn nedovergåande trend. Det er alltid slik at tala er høgare etter helga, seier fagdirektør Frode Forland.

I alt var det ved midnatt natt til tysdag registrert 38.703 koronasmitta personar her i landet sidan mars, viser førebelse tal frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

Ikkje dramatisk

At det er registrert 58 fleire smitta enn same dag førre veke, er ifølgje Forland ikkje ei dramatisk utvikling. Å sjå på éin dag gir lite grunnlag for å seie noko om ei endring i smittetrenden, sjølv om dei følgjer med på utviklinga frå dag til dag.

– Smittetalet er framleis lågare enn to andre dagar førre veke, og ein ser ein nedovergåande trend i alle fylke utanom Viken, der talet er nokolunde stabilt, seier Forland.

Han meiner utviklinga dei siste vekene viser at koronatiltaka har hatt effekt.

113 smitta i Oslo

Då byrådet innførte sosial nedstenging av Oslo for fire veker sidan, var vekesnittet 140 smitta per dag.

Bydelane Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand har det høgaste smittetrykket.

151 koronapasientar på sjukehus

Dei siste sju dagane er det registrert til saman 2.553 nye smittetilfelle i Noreg. Nærare 2,4 millionar personar er til no testa for koronavirus i Noreg.

151 koronapasientar var måndag innlagde på sjukehus. Det var 19 fleire enn dagen før.

Til saman er 359 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars, viser førebelse tal. Om pasientane har døydd av eller med covid-19, er ikkje alltid mogleg å slå fast.

63,8 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppa under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Noreg.

