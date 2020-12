Krisepakken til næringslivet opnar 18. januar

innenriks

– Alle som kvalifiserer til støtte og som har gjort nødvendige førebuingar på førehand, vil få pengane utbetalt innan to–tre vekedagar etter at dei har søkt, seier næringsminister Iselin Nybø (V)

Denne og neste veke vil det bli lagt ut informasjon på nettsida kompensasjonsordning.no om regelverk og korleis bedriftene kan førebu seg best mogleg.

Det er Brønnøysundregistera som skal administrere utbetalingane. Frå 4. januar vil dei ha på plass ei rettleiingsteneste der bedriftene kan få svar på spørsmål.

Kontroll på førehand

I motsetning til krisepakken frå i vår, vil ordninga leggje opp til at ein stor del av kontrollen skal gjerast før utbetaling. Ein revisor eller autorisert rekneskapsførar skal stadfeste søknaden før han blir send inn. Dette skal redusere risikoen for misbruk og gjer òg at det blir mindre omfang på etterkontroll.

Det blir venta at ein stad mellom 6.000 og 25.000 bedrifter vil søkje om kompensasjon.

Stortinget behandlar denne veka lova for ordninga, og forskrifta som beskriv innretninga nærare, vil vere klar neste veke.

Ap vil ha hasteordning før jul

Regjeringa har tidlegare fått mykje kritikk frå mellom anna Arbeidarpartiet for å ha somla unødvendig lenge med å få ordninga på plass. Under finansdebatten i Stortinget førre veke, viste Ap-leiar Jonas Gahr Støre til at ein av åtte bedrifter seier dei risikerer å gå konkurs før jul. Han omtalte situasjonen som ei varsla krise.

– Pengane kjem ikkje før på nyåret, og då vil det vere for seint for mange, sa Støre, som påpeika at regjeringa allereie i vår var klar over at landet i haust ville bli ramma av ei ny smittebølgje med etterfølgjande nedstengingar.

– Ikkje praktisk mogleg

Nybø er usamd i kritikken.

– Opposisjonen hevdar at det er mogleg å opprette ein ny, kortsiktig kriseordning før jul, men det er rett og slett ikkje praktisk mogleg på så kort tid.

Opposisjonen har peika på Innovasjon Noreg og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), eit organ under Næringsdepartementet som har som formål å fremje norsk eksport. Ingen av dei har system til å handtere ei så omfattande ordning i dag, meiner Nybø.

– Ei støtteordning må dessutan ha lovverket på plass og godkjennast av Esa, og det er ikkje mogleg før nyttår, seier ho.

Sentralstyret i Arbeidarpartiet vedtok måndag å krevje nye koronatiltak mellom anna til bedrifter som er ramma av lokale innstrammingar, og eit forslag blir fremja i Stortinget tysdag for hastebehandling. SV har òg foreslått ei liknande ordning.

80 prosent gjekk til dei små- og mellomstore

Regjeringa har innført eller foreslått tiltak på 67 milliardar kroner retta inn mot bedriftene i årets budsjett. I 2021-budsjettet er det foreslått tiltakspakke på 15 milliardar kroner.

– Ein av fem bedrifter har fått støtte hittil i 2020. Av desse er 80 prosent små- og mellomstore bedrifter, seier næringsministeren.

Det blir lagt opp til at bedriftene kan få dekt inntil 80 prosent av dei faste, uunngåelege kostnadane sine, avhengig av storleiken på omsetningsfallet, i ordninga som kjem på nyåret. Til forskjell frå den førre kompensasjonsordninga, blir det ikkje noko sesong- eller vekstfaktor som skal inngå i utrekninga av tilskot.

