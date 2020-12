Melby med strakstiltak for å få ned smitten blant innvandrarar

innenriks

Tiltaka kjem etter at ei ekspertgruppe har foreslått 29 tiltak som skal få ned smitten. Tiltaka handlar mellom anna om å nå ut med informasjon og å tilpasse han til ulike grupper.

– Ekspertgruppa meiner at mange av tiltaka som allereie er sett i gang har vore nyttige, men at dei ikkje er tilstrekkelege. Når vi ser at delen smitta og innlagde på sjukehus er såpass mykje høgare blant innvandrarar, må vi gjere meir for å nå ut til dei aktuelle gruppene, seier Melby i ei pressemelding.

Regjeringa gir no eit oppdrag til underliggjande etatar om å setje i gang ein informasjons- og haldningsskapande kampanje, og dei utvidar dagens koronatelefon.