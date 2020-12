Mohn framleis på inntektstoppen, Salmar-arving har størst formue

innenriks

Witzøe passerer dermed Kjell Inge Røkke, som var på toppen i 2018, viser ei oversikt frå VG. Han er son av Gustav Witzøe, som eig Salmar, eitt av dei største lakseoppdrettsselskapa i verda.

Witzøe på formuestoppen

Skattelistene vart gjorde offentleg tilgjengeleg tysdag klokka 7. Følgjande fem er oppførte med dei høgaste formuane:

1. Gustav Magnar Witzøe: 20,9 milliardar kroner

2. Kjell Inge Røkke: 19,4 milliardar kroner

3. Ivar Erik Tollefsen: 9,2 milliardar kroner

4. Odd Reitan: 6,1 milliardar kroner

5. Katharina Gamlemshaug Andresen: 5,9 milliardar kroner

Sistnemnde ligg knapt sju millionar kroner før den eitt år yngre søstera, Alexandra. Dei to søstrene er arvingar til Ferd-konsernet, og var fram til i år dei to rikaste under 30 år i Noreg, skriv E24. 27 år gamle Witzøe passerer dei no.

Skattelistene gir ikkje eit nøyaktig bilete av kva folk har tent og opparbeidd i formue, blant anna fordi det er frådrag på inntektene og fordi gjeld blir trekt frå nettoformuen.

Mohn på inntektstoppen

For inntekt i 2019 ser topplista slik ut:

1. Trond Mohn: 599 millionar kroner

2. Christian Gruner Sundt: 406 millionar kroner

3. Ivar Erik Tollefsen: 239 millionar kroner

4. Gustav Magnar Witzøe: 183 millionar kroner

5. Bjørn Rune Gjelsten: 155 millionar kroner

Mohn er arving av røyr- og pumpeprodusenten Frank Mohn AS i Bergen og har lenge vore ein av Noregs mest formuande personar. I 2014 selde han selskapet, og har sidan late pengane jobbe for seg i aksjemarknaden, skriv Dagens Næringsliv.

Witzøe og Mohn betaler mest skatt

Det er heller ingen enkeltpersonar i Noreg som betaler meir i skatt enn Witzøe, som skattar 235 millionar kroner. Han blir følgd tett av Mohn, som har betalt 227 millionar kroner. Mohn har tidlegare uttalt at han betaler skatten sin med glede.

Også Kjell Inge Røkke og Ivar Tollefsen betaler over 100 millionar kroner i skatt, medan dei to Reitan-brørne Magnus og Ole Robert følgjer på 5. og 6.-plass.

Også Trond Mohns son, Fredrik Wilhelm Mohn, er blant dei rikaste i landet, med ein formue på tett oppunder 5 milliardar kroner.

