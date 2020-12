Nær 200 millionar kroner ekstra til stimuleringsordninga for kultursektoren

innenriks

Dette er ein auke på 190 millionar kroner frå dei opphavlege 500 som ordninga bestod av. Det har komme 1.711 søknader til ordninga, og Raja håpar dei vil vere ferdigbehandla gjennom veka. Meir enn 1.500 søknader er allereie ferdigbehandla og 629 millionar løyvde.

Raja kunngjorde òg at det er sett av 60 millionar kroner ekstra til institusjonar som mellom anna museum, slik at dei kan halde oppe drifta, og at Kulturfondet blir styrkt med 40 millionar kroner.

– Eg håpar dette er ei nyheit som vil gjere situasjonen meir føreseieleg for dei mange som får støtte gjennom Norsk kulturfond, seier Raja.