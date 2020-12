NRK fjernar ikkje «blackface» frå TV-arkivet

innenriks

Torsdag bestemde Discovery/Dplay seg for å fjerne julekalenderen «Nissene over skog og hei», etter kritikk for bruk av «blackface» i serien.

«Blackface» er ei nemning på at ein kvit person målar ansiktet svart eller brunt for å karikere personar med mørk hudfarge.

I forkant av avpubliseringa hadde Instagram-kontoen «rasisme_i_norge» publisert eit innlegg der dei kritiserte «Nissene over skog og hei» for å vere rasistisk. Jamal Sheik, som står bak Instagram-kontoen, har òg lagt ut eit innlegg der han stiller spørsmål ved NRKs val om å ikkje dykke i arkivet.

NRK vil verken fjerne eller endre noko frå eige TV-arkiv, slik som Discovery har gjort, skriv kanalen.

NRKs underhaldningsredaktør Charlo Halvorsen forklarer at arkivet utgjer 60 år med norsk TV-historie, og at ting har endra seg gjennom tidene.

– Vi har stor forståing for kva ord og verkemiddel som kan oppfattast som eller kan vere rasistiske i alt vi publiserer, seier Halvorsen.

Han seier at NRK derfor unngår å bruke desse orda og verkemidla i det dei publiserer i dag. Ifølgje Halvorsen har ikkje NRK teke stilling til merking av innhald, noko som har vorte foreslått.

