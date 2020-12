Nasjonalt tryggingsorgan kjenner russisk hackargruppe

innenriks

– Vi er kjende med gruppa, seier Hoff til NTB etter at PST måndag konkluderte med å avslutte etterforskinga av angrepet mot ei rekkje e-postkontoar på Stortinget i haust

Ifølgje PST var det russiske Fancy Bear, som også går under namnet APT28, som stod bak dataangrepet. Gruppa blir knytt til Russlands militære etterretningsteneste GRU, heilt konkret deira 85. hovudsenter for spesielle tenester (GTsSS).

Ho har tidlegare stått bak ei rekkje andre angrep mot vestlege demokrati. Ein antek òg det var denne gruppa som prøvde å påverka USA-valet i 2016.

NSM-direktør Bente Hoff er òg leiar av Nasjonalt cybertryggleikssenter som vernar grunnleggjande nasjonale funksjonar, offentleg forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Ho meiner datatryggleiken må skjerpast.

– Offentlege og private institusjonar i Noreg blir heile tida utsette for såkalla nettverksoperasjonar og forsøk på datainnbrot. Det vil seie at det er veldig mange datainnbrot som faktisk ikkje lukkast, der tiltaka stansar forsøket til aktøren på å komme seg inn. For å verne seg tilrår vi at ein følgjer NSMs grunnprinsipp for IKT-tryggleik, seier Hoff

Ho oppmodar folk vidare til å gå gjennom passorda sine.

– Eitt vernetiltak som alltid er viktig er å bruke gode, unike passord og påloggingsløysingar med to-faktorautentisering der det er mogleg. Passordråda våre kan vere ein fin stad å byrje, seier ho.

