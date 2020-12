Norwegian søkjer om rekonstruksjonsprosess i Noreg

innenriks

Ein slik prosess vil gå parallelt med reorganiseringsprosessen i Irland.

Etter at Norwegian 7. desember vart inkludert fullstendig i den irske reorganiseringsprosessen, har selskapet tysdag søkt om ein tilleggsprosess for rekonstruksjon under norsk lovgiving. Det melde Norwegian i ei børsmelding tysdag 8. desember.

– Ein parallell rekonstruksjon under norsk lov vil vere ein fordel for alle ramma partar, og auke sannsynet for eit vellykka utfall. Målet vårt er å tryggje arbeidsplassar i selskapet og bidra til å sikre kritisk infrastruktur og verdiskaping i Noreg, seier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian i ei pressemelding.