Norwegian steig på ein flat børsdag i Oslo

innenriks

På ein dag der hovudindeksen heldt seg meir eller mindre flat, letta Norwegian-aksjen på Oslo Børs tysdag.

Det skjer etter at flyselskapet irsk rett måndag innvilga konkursvern for to av dotterselskapa til Norwegian i Irland, og dessutan at Oslo byfutembete tysdag godkjende kravet frå selskapet om rekonstruksjon.

Norwegian-aksjen, som tysdag enda med ein oppgang på 9,05 prosent (til 0,4048 kroner), har vorte populær hos den svenske nettmeklaren Avanza. 52.785 kundar eig no flyaksjen, ein oppgang på 4.174 berre den siste veka, skriv E24. Også hos Nordnet er auken merkbar i Sverige, der talet på kundar med Norwegian-aksjar har auka med 463 på ei veke.

Også Rec Silicon steig kraftig. Solcelleprodusenten la på seg 13,44 prosent, medan andre tungvektarar som Equinor (+0,51 prosent) og Telenor (+1,15) òg enda i pluss tysdag

Prisen på nordsjøolje låg tysdag ettermiddag på 48,72 dollar fatet, ein oppgang på 0,21 prosent.

Heller ikkje på dei utanlandske børsane var det dei heilt store rørslene. I London steig FTSE 100-indeksen med 0,09 prosent, medan DAX 30 i Frankfurt la på seg marginale 0,02 prosent. CAC 40-indeksen i Paris sokk 0,20 prosent.

(©NPK)