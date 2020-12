Nybø åtvarar bedriftene: Nye hinder kan ramme handelen med Storbritannia

innenriks

– Vi har hatt så tett og nært forhold til Storbritannia så lenge. Det skal vi framleis ha. Men det kjem til å skje nokre endringar som eg trur mange ikkje har tenkt på, som vil få praktiske konsekvensar, seier Nybø til NTB.

Ho er framleis bekymra for korleis norske bedrifter vil bli ramma når overgangsordningane etter brexit går ut til nyttår.

– Det blir nokre endringar frå 1. januar som dei må førebu seg på.

Nye hinder

Tysdag vart ein mellombels avtale mellom Storbritannia, Island og Noreg underteikna i London. Den trer i kraft 1. januar og sikrar at varehandelen kan halde fram utan store forstyrringar.

Men på mange andre område vil det oppstå nye handelshinder, åtvarar Nybø:

* Britar som flyttar til Noreg etter 1. januar, må søkje opphaldsløyve som tredjelandsborgarar.

* EUs reglar om fri roaming vil ikkje lenger gjelde i Storbritannia.

* Storbritannia ventar forseinkingar i vareflyten ved grensene.

* Veterinær grensekontroll av sjømat vil bli innført gradvis i Storbritannia første halvår. Noreg innfører slik grensekontroll på varer frå Storbritannia frå nyttår.

* Norske bedrifter vil miste den automatiske retten til å delta i ein del anbodskonkurransar i Storbritannia.

* Krava i aksjelova og allmennaksjeloven om at dagleg leiar og minst halvparten av styret må ha tilknyting til Noreg og EØS, trer i kraft frå 1. januar. Det betyr at 800 norske selskap må gjere endringar.

Forhandlar for fullt

Den mellombelse vareavtalen som no er på plass, vil berre gjelde til ein full frihandelsavtale kan tre i kraft.

Avtalen vart tysdag underteikna av Noregs chargé d'affaires Vibeke Rysst-Jensen og Storbritannias forhandlingsleiar Charlotte Heyes i London.

Forhandlingane om ein frihandelsavtale held no fram for fullt, ifølgje Nybø. Ho er overtydd om at avtalen vil komme på plass i 2021.

– Det blir jobba. Vi skal få på plass denne avtalen så fort som mogleg i 2021, seier Nybø til NTB.

Trygdeavtale på plass

Tysdag kom det òg ei anna gladnyheit frå forhandlingsromma.

Noreg og Storbritannia er nemleg no samde om ein mellombels trygdeavtale. Også denne skal gjelde frå nyttår og sikrar at nordmenn som reiser til Storbritannia etter nyttår, ikkje mistar pensjonsrettar dei tener opp der. Nordmenn blir i tillegg sikra rett til akutt helsehjelp i Storbritannia.

– Avtalen gir tryggleik og føreseielegheit både for næringslivet og privatpersonar, seier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i ei pressemelding.

Den mellombelse avtalen vil gjelde for personar som først går mellom Noreg og Storbritannia etter 1. januar 2021. Avtalen byggjer på den gamle trygdeavtalen frå 1990, og håpet til regjeringa er at han på sikt skal avløysast av ein ny og moderne avtale.

