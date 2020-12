Politiet trur ikkje dei står overfor ei kidnappingssak etter valdshending i Oslo

innenriks

Det opplyser politioverbetjent Kenneth Wilberg til Avisa Oslo.

Politiet i Oslo fekk laurdag kveld meldingar frå fleire vitne, som uavhengig av kvarandre fortalde at ein mann vart utsett for vald og teken med inn i ein bil saman med fleire andre i vegen på Nordseter.

Sidan har politiet etterforska om det berre dreier seg om ei valdshending eller om det òg var ein mogleg kidnappingssak dei stod overfor. Tysdag opplyser politiet at dei ikkje har haldepunkt for at det har skjedd ei kidnapping.

– Slik vi ser saka no, handlar det om ei einskildståande valdshending. Vi er tydeleg på at det har funne stad ein valdsepisode, men det er ikkje noko som tilseier at det har vore ei bortføring, seier Wilberg til avisa.

Politiet veit ikkje kven den fornærma er, heller ikkje kven dei antekne gjerningspersonane kan vere.

