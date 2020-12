Sjukepleiarforbundet slår alarm om vikarbruken til kommunane

innenriks

– Dette er dyre og kortsiktige løysingar for kommunane. Pengane burde i staden ha vorte brukte på faste og heile sjukepleiarstillingar. Sjukepleiarar som jobbar hundre prosent er til det beste for pasientane og samfunnet, seier Lill Sverresdatter Larsen, leiar i Sjukepleiarforbundet (NSF), til FriFagbevegelse.

Saman med Burson Cohn & Wolfe, har forbundet kartlagt kor mykje kommunane brukar på å leige inn vikarar i helse- og omsorgssektoren.

1,2 milliardar på vikarar

I fjor brukte kommunetenesta drygt 1,2 milliardar kroner, ein auke på nesten 600 millionar kroner frå 2012 og 65 millionar kroner meir enn i 2018.

– Dette er uheldig for samfunnet, og pasientane må stelle seg til mange ulike sjukepleiarar som ikkje kjenner lokale forhold, påpeikar NSF-leiaren.

Språkproblem

I ein del tilfelle kan det òg vere språkproblem. Nyleg fekk Sverresdatter Larsen ein førespurnad frå fleire sjukepleiarar i ein kommune. Det dreidde seg om at sjukeheimar og heimetenesta plutseleg fekk inn fleire vikarar med spansk som morsmål. Dei snakka svært lite norsk og lite engelsk.

– Språk og kommunikasjon er essensielt for pasienttryggleiken og kvaliteten i tenestene. Fast, faglært personell gjer det tryggare for pasientane og skaper eit fagmiljø som er bra for å behalde personell og betre rekrutteringa, seier ho.

Dei tre kommunane med størst utgifter til innkjøp frå vikarbyrå i fjor var Oslo, Bergen og Trondheim.

Oslos utgifter var 83 millionar kroner i 2019 mot 81 millionar året før, medan Bergen og Trondheim brukte høvesvis 59 millionar og 44 millionar mot 39 millionar og 12 millionar året før.

(©NPK)