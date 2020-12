Stortinget krev sterkare styring av Equinor

innenriks

Det kjem fram i innstilling om selskapsverksemda i USA og eigaroppfølginga til staten.

Bakteppet for saka er avsløringane i Dagens Næringsliv om at Equinor til no har tapt om lag 230 milliardar kroner på investeringane i USA dei siste 20 åra. Verksemda har vore prega av rot og manglande oversikt, skriv avisa.

Olje- og energiminister Tina Bru gjorde greie for saka i Stortinget 10. juni, og no har Stortingets energi- og miljøkomité komme med innstillingane sin.

«Flertallet mener at det i fremtiden trengs en tydeligere hånd på denne eierstyringen,» heiter det i innstillinga frå komiteen der Senterpartiet, Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstrepartiet og Miljøpartiet Dei Grøne utgjer fleirtalet.

Staten eig 67 prosent av Equinor og må vise tydelegare eigarstyring når det gjeld «ansvarlighet, sunn økonomistyring, måloppnåelse og eksplisitte krav til ESG (miljø, sosiale forhold og styring)», meiner komiteen.

Saksordførar Espen Barth Eide (Ap) påpeikar at alle i komiteen er samde om prinsippa for ei profesjonell eigarstyring.

– Men vi ser jo at private eigarar er ganske tydelege på intensjonane sine med eigarskapen, som krav til ESG. Vi meiner at staten skal ta mål av seg som ein like tydeleg eigar, og ikkje vere den snillaste guten på generalforsamling, som han nok av og til har vore, seier han til DN.

