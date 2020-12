Tidlegare Telenor-sjef uforståande til Jo Lunders tapstal

innenriks

Tidlegare Vimpelcom-sjef Jo Lunder (56) meiner staten må erstatte pengar han gjekk glipp av fordi han vart sikta for korrupsjon av Økokrim i Vimpelcom-saka i 2015. Saka mot han vart lagt bort i 2017.

Frå før er det kjent at Lunders erstatningskrav er på nærare 500 millionar kroner.

No viser eit reknestykke frå to revisorar at Lunder ville tent inntil 600 millionar kroner dersom han ikkje hadde vorte korrupsjonsetterforska, skriv Dagens Næringsliv.

– Eg undrar meg over reknestykket som nokre revisorar skal ha sett saman. Det er jo ingen garanti for at Jo ville slått ut i full blomster og levert på øvste hylle i ny jobb hos ein ny og krevjande arbeidsgivar. Det ville vore heilt nødvendig viss han skulle klare å hente ut bonus på dette nivået år etter år, seier Baksaas i eit intervju med avisa.

Lunder viser på si side til at det alltid er uvisse knytt til tapsutrekningar.

– Dette har eg sagt mange gonger tidlegare, og derfor krev eg ikkje 500 millionar i erstatning. Eg krev berre erstatning basert på skjønnet til retten, skriv han i ein e-post.

Reknestykka skal leggjast fram i ei rettssak mellom Jo Lunder og den norske staten, og baserer seg på tapte lønningar, bonus og tapt avkasting.

