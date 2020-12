Vogntog og to personbilar kolliderte på Gol

innenriks

– Det har gått overraskande bra. Tre vaksne personar var involverte, dei verkar lettare skadd. Ein blir send til sjukehus med smerter i nakken, og det er ein som har vondt i armen, seier operasjonsleiar Marianne Mørk i Søraust politidistrikt til NTB.

Ulykka skjedde ved Danielsplassen sør for Gol sentrum. Politiet fekk melding om ulykka klokka 06.12. Først vart det meldt om at éin personbil hadde kollidert med eit vogntog, deretter vart det meldt om to personbilar. Det skal ha vore glatt på staden.

Riksveg 7 vart stengd i om lag 30 minutt for bilberging.

(©NPK)