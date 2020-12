Bø kommune taper sjølv med nye milliardærar som innbyggjarar

innenriks

Eigedomsinvestoren og den tidlegare langrennsstjerna Bjørn Dæhlie er den mest kjende, men også Europris-gründeren Wiggo Erichsen og eigedomsinvestoren Einar Andreas Sissener har meldt flytting.

Til saman sparer dei nye skattytarane til kommunen rundt 11 millionar kroner på flyttinga. Men kommunen sjølv går i minus, skriv NRK.

KS har rekna seg fram til at resultatet truleg blir netto negativt, sjølv om millionærane tek med seg store formuar og også skattar av eigne inntekter til kommunen.

– Bø må førebu seg på betydelege inntektsbortfall dei første åra etter nedsettinga av satsen for formuesskatt, seier spesialrådgivar Sigmund Engdal til kanalen.

Han viser til inntektsutjamningssystemet, som i praksis betyr at Bø sjølv må dekkje det beløpet som er gitt i skattelette. For å vege opp for dei 10 millionane, trengst det 300 til 400 fleire innbyggjarar, påpeikar KS.

Bø-ordførar Sture Pedersen (H) tek utrekningane med stor ro.

– Det er mange som reknar. Det står att å sjå kva som blir riktig tal. Eg er førebudd og har ein plan om vi skulle ende i tap.

Han har tidlegare avvist at millionærane som flyttar til kommunen berre ønskjer å betale mindre skatt.

