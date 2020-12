Dei raudgrøne vil utgreie fem nye anlegg for CO2-fangst

innenriks

Dei fire partia oppmodar no regjeringa til å greie ut korleis CO2-fangst kan realiserast ved alle dei fem avfallsforbrenningsanlegga.

– Karbonfangst og -lagring er heilt avgjerande i kampen mot klimakrisa. Det er i dag store utslepp frå forbrenningsanlegg i Noreg. Derfor vil vi setje i gang arbeid for å fjerne desse utsleppa, seier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Spele større rolle

Senterpartiets Ole André Myhrvold meiner avfall berre er eitt av fleire område der fangst og lagring av CO2 kan få ei større rolle.

– Ei vidare satsing på fangst og lagring av karbon òg ved andre prosjekt vil vere ein styrke for norsk teknologi- og industrisatsing, seier Myhrvold.

Arbeidarpartiets Espen Barth Eide legg til at han er glad for at dei raudgrøne – inkluderte partia som ifølgje han forhåpentleg vil danne regjering etter valet i 2021 – er samde i saka.

– Halvhjarta

MDGs partileiar og einaste stortingsrepresentant Une Bastholm trur fangst og lagring av CO2 kan gi mange jobbar og bli ein teknologi Noreg kan eksportere.

– Derfor er det skuffande at innsatsen til regjeringa er så halvhjarta, seier ho.

Men kva regjeringa vil gå inn for er framleis ikkje kjent. Ein omfattande klimaplan er venta frå regjeringa om kort tid.

(©NPK)