Drapssiktet i Arendal nektar straffskuld

innenriks

Den sikta mannen vart arrestert tysdag av politiet i Agder. Han er sikta for å ha drepe eller medverka til drapet på 24 år gamle Ørjan-Helmer Gundersen Solum i mars i år. Mannen erkjenner ikkje straffskuld etter siktinga, skriv VG onsdag.

Etter eit avhøyr med politiet tysdag kveld har politiet vedteke å krevje mannen varetektsfengselet. Fengslingsmøtet vil skje digitalt torsdag.

– Vi vil krevje mannen fengsla i fire veker med restriksjonar, seier politiadvokat Vanja Bruvoll til NTB.

Ho vil ikkje kommentere kva som kom fram under avhøyret tysdag, men seier at etterforskinga no er eitt skritt vidare.

– Vi meiner at den arresterte anten sjølv har gjort drapet, eller at han har gjort det saman med nokon andre. Fleire kan bli arresterte, men ingen er arresterte i dag, seier Bruvoll.

Solum vart funnen drukna i Steinsåsgruvene i Arendal 19. mai i år etter å ha vore sakna i nesten to månader.

Den sikta har fått utnemnt Anne Marstrander-Berg som forsvarer.

