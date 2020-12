innenriks

Det kjem fram i Folkehelseinstituttets vekerapport for veke 49.

– Vi ser no effekten av dei forsterka nasjonale tiltaka frå oktober/november og forsterka innsats i mange kommunar i slutten av oktober og byrjinga av november, skriv dei i rapporten.

FHI åtvarar likevel mot at situasjonen framleis er ustabil, med fare for ny smitteauke, og dei påpeikar at det er behov for sterk innsats for å redusere smittespreiinga i Oslo og Viken.