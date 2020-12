Hydros utslepp i Brasil overgår utsleppa frå norsk flytrafikk

innenriks

Det viser ein gjennomgang av utsleppstala til Hydro som Dagens Næringsliv har gjort.

Hydros vinn ut råstoffet bauksitt, raffinerer det ved anlegget Alunorte og behandlar deretter alumina ved aluminiumsverket Albras. Desse tre anlegga har dei siste fem åra sloppe ut litt over 3,6 millionar tonn CO2 årleg, skriv avisa.

Det er berre Hydros del av utsleppa frå aluminiumsverket Albras, der Hydro er deleigar, som er rekna med.

Utsleppet svarer òg til 8 prosent av Noregs CO2-avtrykk, ifølgje tal frå SSB dei siste fem åra. Men utsleppa i Brasil blir ikkje rekna som del av dei norske klimautsleppa.

Planen er å byte ut tungolje med naturgass i raffineringssprossen ved Alunorte. Det vil kutte utsleppa med om lag ein seksdel, men for andre gong på fire år har arbeidet stoppa opp på grunn av forhandlingar med leverandøren av naturgass.

– No fekk vi ein stopp, men vi jobbar for å utvikle vår del av prosjektet og komme tilbake i ein dialog for å få gass inn til anlegget, seier konsernsjef Hilde Merethe Aasheim i Hydro til DN.

Ho legg til at det blir ein forseinking på nokre månader, men at målsetjinga framleis er gass innan 2025.

