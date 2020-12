Kvinne sikta for brannen i Nidarosdomen – òg mistenkt for andre brannar

innenriks

Kvinna vart tidlegare arrestert for tre mindre brannar i ein annan del av Trondheim måndag, skriv Adresseavisen.

Då vart ho lauslaten mot meldeplikt, som ho no blir mistenkt for å ha brote ved å tenne på ei dør i nasjonalheilagdommen. Ho vil no bli sikta for grovt skadeverk i alle fire branntilfella. Truleg vil politiet be om fire veker med varetektsfengsling grunna gjentakingsfaren.

Forsvararen til kvinna, Arve Røli, seier til avisa at ho ikkje erkjenner straffskuld for dei tre forholda måndag. Han har ikkje vore i kontakt med henne etter forholdet natt til onsdag, og politiet ønskjer heller ikkje å kommentere korleis ho stiller seg til skuldspørsmålet.

Tysdag kveld klokka 23.45 fekk naudetatane i Trondheim melding om at det hadde byrja å brenne i Nidarosdomen.

Ein vektar oppgav at det var røyk inni katedralen. Då brannvesenet kom fram, fann dei ein brann i ei inngangsdør i søraustre del av kyrkja. Det gjekk likevel raskt å sløkkje og døra slapp unna utan større skadar.

Kort tid etterpå vart kvinna arrestert i nærleiken av kyrkja. Det skal vere bevis både frå bilete og anna som knyter henne til brannen.

(©NPK)