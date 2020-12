Lan Marie Berg overlevde mistillitsvotering

innenriks

Mistillitsforslaget vart fremja i midten av november av Framstegspartiets gruppeleiar Camilla Wilhelmsen og bompengepartiet FNBs gruppeleiar Bjørn Revil.

Då saka kom opp til votering i bystyret onsdag, stemde òg Høgre, KrF og Venstre for mistillit.

Men byrådspartia Ap, MDG og SV slo ring om Berg, som også fekk støtte frå Raudt og Senterpartiet.

Dermed fall forslaget, og Berg kan bli sitjande.

Brot på arbeidsmiljølova

Bakteppet er funna som vart gjorde i PWCS undersøking om brot på arbeidsmiljølova i energigjenvinningsetaten i Oslo.

Sjølv seier Berg at ho har rydda opp i problema. MDG-profilen er byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Eg har vore oppteken av å rydde opp og å gi bystyret god og korrekt informasjon. Derfor informerte eg bystyret om at eg hadde sett i gang ei ekstern undersøking om dei forholda eg var bekymra for, noko NRK òg plukka opp. Eg gav òg beskjed til direktøren om å rydde opp. Renovasjons- og gjenvinningsetaten er i dag ein føregangsetat på arbeidstid med svært få̊ brot, seier Berg i ei pressemelding.

Ifølgje henne er det gjort ein stor innsats for å sørgje for at arbeidstidsavgjerdene blir overhaldne.

Hard kritikk

I bystyremøtet tok Framstegspartiets gruppeleiar Camilla Wilhelmsen ordet for å grunngi mistillitsforslaget. Ho viste til brot på arbeidsmiljølova, brot på innkjøpsreglane, feilinformasjon og sløseri med kommunale pengar.

– Dersom dette hadde skjedd i det private næringslivet, så ville sjefen ha gått på dagen. Lan Marie Berg er sjefen, og ho har ikkje tilliten vår. Innbyggjarane i byen har ganske enkelt ikkje råd til å ha folkevalde som tek så lite ansvar medan millionane renn bort i sanden, sa Wilhelmsen.

Venstres Hallstein Bjercke understreka at politisk usemje ikkje i seg sjølv er grunnlag for mistillit.

– Det som derimot er grunnlag for mistillit, er når folkevalde ikkje får den informasjonen dei skal ha, dei får feilaktig informasjon om forhold, eller når dei folkevalde sine vedtak blir saboterte eller særleg alvorlege forhold krev at politiske leiarar tek ansvar, fastslo han.

(©NPK)