Mitt Hammerfest blir ny lokal nettavis

innenriks

Statsminister Erna Solberg vil stå for den offisielle opninga onsdag. Mitt Hammerfest blir ein del av Finnmark Dagblad og nettavisa deira, iFinnmark.

– Dette betyr at vi skal satse endå hardare på byen vår, seier nyheitsleiar Trond Ivar Lunga og legg til at Hammerfest har vore viktig for Finnmark Dagblad sidan starten i 1913.

Mitt Hammerfest, iFinnmark og Finnmark Dagblad er eigd av Amedia.

– Vi håpar og trur den vil bli den absolutt føretrekte portalen for nyheiter for hammerfestingar, både fastbuande og fråflytta, seier ansvarleg redaktør for iFinnmark og Finnmark Dagblad, Geir Håkonsund.

(©NPK)