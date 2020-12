Politiet i Nordland skjerpar grensekontrollen før vinterfisket

innenriks

Politiet i Nordland varslar i ei pressemelding onsdag at det blir vakthald ved grensa store delar av døgnet, og kontroll heile døgnet.

– Politiet har allereie skjerpa grensekontrollen, men vi ser at det er behov for ytterlegare skjerping. Dei som skal inn til Noreg for å arbeide, skal få komme inn, men vi ønskjer å kontrollere at dei som kjem, oppfyller innreisevilkåra og har planar for korleis dei skal gjennomføre karantenen, seier politimeister Heidi Kløkstad i meldinga.

Ho understrekar samtidig at det er viktig at næringslivet sjølv tek ansvar for at det ikkje skjer karantenebrot.

Over tid har politiet fått bistand frå Heimevernet og eigne mellombelse stillingar til grensekontroll. No vil òg UP og politiet bidra med fleire ressursar.

Ifølgje NRK kjem det normalt i overkant av 3.000 utanlandske arbeidarar til fiskemottak i Lofoten, Vestrålen og Sør-Troms under det travle vinterfisket, som varer frå januar til april.

