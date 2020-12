Sanner ser ikkje bort frå forlengd permisjonsordning

innenriks

– Sp meiner det ikkje held lenger med klattvise og uoversiktlege krisetiltak og krisepakkar, sa Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i spørjetimen på Stortinget onsdag.

– Noreg treng no ein kriseplan for heile det neste året, for bedrifter og arbeidsplassar. Ein kriseplan som varer over tid og gir føreseielegheit for folk og næringsliv.

Konkret etterlyser han mellom anna at permisjonsordninga blir forlengd ut over 52 veker, til 1. august.

– Med tre månaders varselplikt må mange sende ut varsel om oppseiing i forkant av jul. Derfor burde regjeringa allereie no avklare at den perioden skal utsetjast, seier Gjelsvik til NTB.

«Ikkje uaktuelt»

Finansminister Jan Tore Sanner (H) svarte dette i Stortinget då han vart spurd om forlengd permisjon:

– Det er ikkje heilt uaktuelt.

Han tok likevel klare atterhald, ikkje minst når det gjeld moglege negative konsekvensar. Finansministeren fryktar at forlengd permisjon kan gjere det vanskeleg å komme tilbake i jobb.

– Vi skal gjere ei reell vurdering. Då går ikkje vi inn i den diskusjonen med eit førehandsstandpunkt, det ville vore uansvarleg, seier Sanner til NTB.

Normalt kan ein arbeidstakar vere permittert i 26 veker, men Stortinget vedtok mellombelse endringar i regelverket då koronapandemien ramma i vår. Regjeringa varsla i haust at ho vil utvide permisjonsperioden frå 26 til 52 veker. Utvidinga vart innført 1. november og varer til 30. juni.

Kan bli forlengd

Samtidig er no ein ny, brei kompensasjonsordning for koronaramma bedrifter på plass. Desse skal få dekt det meste av dei faste, uunngåelege kostnadane sine frå og med september i år til og med februar i 2021.

Men Arbeidarpartiet meiner Sanner har brukt unødvendig lang tid på å få på plass ordninga, som opnar 18. januar.

– Poenget er at ordninga ikkje er oppe og går når krisa treffer, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Sps Gjelsvik peikar dessutan på at ein kort tidshorisont for kompensasjonsordninga, som varer til og med februar, gjer situasjonen uføreseieleg og utrygg for mange bedrifter.

– Så lenge krisa varer

Sanner påpeikar på si side at støtteordningane kjem til å vare «så lenge krisa varer».

Det er likevel stor forskjell på om behovet er kompensasjon ved nedstenging eller stimulering til auka aktivitet, poengterer han.

– Eg vil tru at reiselivet vil ha behov for støtte i ein lengre periode. Men det er forskjell på dei ulike bransjane og næringane, seier finansministeren.

