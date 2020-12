Smittespreiinga i Noreg er framleis på veg ned

innenriks

I førre veke vart det meldt om 2.500 smittetilfelle. Det var ein nedgang på 14 prosent målt mot veka før. Delen positive blant dei testa gjekk òg ned – frå 2,6 prosent til 2,4 prosent.

– Vi ser no effekten av dei forsterka nasjonale tiltaka frå oktober/november og forsterka innsats i mange kommunar i slutten av oktober og byrjinga av november, skriv Folkehelseinstituttet i vekerapporten sin for veke 49.

FHI åtvarar samtidig mot ein framleis ustabil situasjon med fare for ny smitteauke og påpeikar at det er behov for sterk innsats for å redusere smittespreiinga i Oslo og Viken, som har flest smittetilfelle.

Gjennom veka var det ein nedgang i melde tilfelle i dei seks fylka Agder, Møre og Romsdal, Oslo, Rogaland, Vestland og Viken, medan det var ein svak auke i dei fem fylka Innlandet, Nordland, Troms, Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark.

Nedgang i smitte blant ungdom

Det var òg ein nedgang i talet på smitta i alle aldersgrupper. Unntaket er personar i aldersgruppa mellom 60 og 79 år.

Nedgangen i talet på smitta var størst i aldersgruppa 13 til 19 år, der det var 28 prosent færre nye smittetilfelle.

Ifølgje FHI er òg delen utanlandsfødde blant dei smitta på veg ned. Førre veke var delen 35 prosent, medan delen utanlandsfødde blant innlagde koronapasientar var 51 prosent.

Stabilt talet på innleggingar

Talet på sjukehusinnleggingar har vore relativt stabilt dei siste vekene. I veke 49 vart det meldt om 96 nye innlagde pasientar. Det er to fleire enn veka før.

Helse sør-aust har hatt flest innleggingar. Dei siste vekene har det vore ein nedgåande trend i innleggingar frå Oslo, og ei stigande trend frå Viken.

Totalt vart 105.240 personar testa for koronavirus i Noreg førre veke. Det er ein nedgang på 7 prosent frå veka før.

Det er førebels meldt om 21 koronarelaterte dødsfall førre veke, som er seks færre enn veka før.

R-talet på 0,8

Matematisk modellering indikerer at smittespreiinga i Noreg er søkkande, med eit reproduksjonstal etter 15. november på 0,8. I oktober var R-talet på 1,3.

Ifølgje modellen blir det venta at talet på innlagde pasientar blir venta å søkke i dei kommande vekene, og at det om tre veker blir forventa i snitt 77 koronapasientar på sjukehusa.

Modellen estimerer òg at det daglege talet på smittetilfelle vil gå ned til rundt 320 nye smittetilfelle dagleg om tre veker.

Det siste døgnet vart det meldt om 460 nye smittetilfelle.