Stabilt høgtrykk gir meir av same vêr

innenriks

Den korte, presise og for mange oppmuntrande beskjeden frå meteorologen er at vi beheld vêret vi har no inn i helga.

– Kort fortalt får vi meir av det same over heile landet, seier vakthavande meteorolog Marit Bergum, til NTB.

Stabilt

Forklaringa ligg i eit stabilt høgtrykk som har lagt seg over Russland. Over store delar av landet har dette gitt stabilt godt vêr, medan lågtrykka står i kø i Atlanterhavet og sneier delar av norskekysten.

I Sør-Noreg ser det ut til å bli gråvêr med nedbør i helga. Langs kysten vil nedbøren komme som regn, medan det lengre inn i landet fell som snø. Men det er neppe julesnøen som kjem.

– Langt inn i innlandet kan det nok hende at snøen blir liggjande. I Oslo kan det godt komme snø i helga, men vi forventar lågtrykk og mildvêr inn i neste veke, seier Bergum.

Solsjansar

Vestlandet nyt godt av å liggje i le for austavinden som pregar vêrbiletet.

– Dei får sikkert gode solsjansar gjennom helga, og det ser ut som om det blir lite nedbør, seier meteorologen.

Møre og Romsdal og Trøndelag kjem òg ganske godt ut vêrmessig i helga.

– Også her er det gode solsjansar og tørt vêr. I Trondheim vil temperaturen liggje rundt null grader, seier Bergum.

I Nord-Noreg blir det tort og fint vêr fram mot helga.

– I helga blir det skyfritt fleire stader, men ikkje over alt. Temperaturmessig er vi nede på nokre få minusgrader, seier Bergum.

(©NPK)