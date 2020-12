UD rår mot reiser til Lappland i Finland

innenriks

Bakgrunnen for avgjerda er den vekevise vurderinga av smittesituasjonen frå Folkehelseinstituttet (FHI).

Alle reisande frå området som kjem til Noreg frå og med natt til laurdag 12. desember, blir pålagde ti dagar med karantene.

FHI tilrår samtidig å fjerne innreisekarantenen for sjukehusdistriktet Vasa i Finland. Dermed innfører Utanriksdepartementet unntak frå reiserådet for dette området, og det går frå raudt til gult på smittekartet for Europa.

For Norden elles og EU/EØS/Schengen blir det ingen endringar, opplyser departementet onsdag.

(©NPK)