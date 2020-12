Éin blir framstilt for varetektsfengsling etter valdshending i Namsos

innenriks

Dei fire personane vart sikta for kroppsskade eller medverknad til kroppsskade. Vilkåra er likevel ikkje til stades for fengsling for tre av desse, og dei vart lauslatne tysdag. Den fjerde blir framstilt torsdag ettermiddag for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett.

– Påtalemakta meiner det er skilleg grunn til å tru at sikta har påført fornærma stikkskade og vurderer at det finst fare for at bevis kan verta øydelagde i saka, seier påtaleansvarleg politiadvokat Kjersti Brandtsegg Moe i Trøndelag politidistrikt.

Ei kvinne i 20-åra vart alvorleg skadd i hendinga måndag kveld. Ho ligg framleis på sjukehuset i Namsos.

